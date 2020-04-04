الرئيس عباس يهاتف الشوبكي للاطمئنان على أبناء الجالية والطلبة المقيمين بالمغرب

الرئيس محمود عباس

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رام الله - دنيا الوطن

أجرى الرئيس محمود عباس، اتصالاً هاتفيا أمس مع سفير دولة فلسطين لدى المملكة المغربية جمال الشوبكي، وذلك للاطمئنان على أوضاع الجالية والطلبة الفلسطينيين المقيمين في المغرب في ظل أزمة تفشي فيروس (كورونا) المستجد.



وأعرب الرئيس خلال الاتصال الهاتفي عن تمنياته لكل أبناء شعبنا المقيمين في الخارج لا سيما في المملكة المغربية بموفور السلامة والصحة، مشددا على ضرورة التواصل معهم والاطمئنان على أوضاعهم و تقديم كل ما هو مستطاع لتيسير أمورهم في ظل تفشي وباء (كورونا) عالميا.



من جانبه أكد الشوبكي على سلامة أبناء الجالية الفلسطينية في المغرب، وعدم وجود أي إصابات في صفوفهم حتى اللحظة، مطلعا السيد الرئيس على طبيعة الإجراءات والخطوات التي إتخذتها سفارة دولة فلسطين في الرباط للتعامل مع الأزمة الراهنة.