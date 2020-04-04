ملحم: ست حالات جديدة ترفع عدد مصابي فيروس (كورونا) في فلسطين 216



وقال: إن مجمل الإصابات لهذا اليوم حتى الآن 22 اصابة بـ (كورونا) موزعه كالتالي: بيت لحم: خمسة في "أرطاس"، الخليل: أربع في حلحول، واحدة في يطا. القدس: أربع في قطنة. حالة في بيت عنان، حالة الجديرة، رام الله: ثلاثة في بيتونيا، واحدة في قراوة بني زيد، طولكرم: اثنتان مخيم طولكرم.









رام الله - دنيا الوطنأفاد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، باكتشاف ست حالات جديدة بفيروس (كورونا).وأضاف خلال الإيجاز الصحفي المسائي اليوم السبت، أن الحالات الست، عبارة عن حالة في كل من قريتي "الجديرة" و"قطنة"، وأربع في ارطاس، ليرتفع العدد الاجمالي إلى 216 حالة.