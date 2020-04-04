الداخلية بغزة: المعابر المخصصة للأفراد مغلقة ولا حاجة لفرض حظر التجول

قال الناطق باسم وزارة الداخلية بقطاع غزة، إياد البزم، إن معابر قطاع غزة المخصصة للأفراد لا زالت مغلقة، وأن أي عائد للقطاع سيتم حجره صحياً 21 يوماً قابلة للزيادة.



وأضاف البزم، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، السبت: "نجدد الدعوة المواطنين إلى التزام البيوت لأطول فترة ممكنة، والحد من الحركة والتجوال وجعلها في إطار الضرورة فقط، وارتداء الكمامات في حال التنقل، لاسيما في الأماكن المغلقة".



وأشار البزم، إلى أنه لا يوجد حاجة في هذه الأثناء لفرض حظر التجول بالقطاع، مستدركاً: "لكن الجهات المختصة تتابع الأمر عن كثب وندرس كافة الخيارات المتاحة لمنع تفشي الفيروس".



وأكد البزم، على استمرار العمل بقرار منع التجمعات، وإغلاق صالات الأفراح، والأسواق الشعبية الأسبوعية، وبيوت العزاء، وصالات المطاعم والمقاهي، والمتنزهات، والاستراحات على شاطئ البحر، والمساجد، ومنع إقامة الحفلات، وندعو المواطنين إلى التعامل بجدية مع هذه الإجراءات، وعدم التراخي في هذه المرحلة الحساسة.





وأضاف البزم: "نجدد الدعوة المواطنين إلى التزام البيوت لأطول فترة ممكنة، والحد من الحركة والتجوال وجعلها في إطار الضرورة فقط، وارتداء الكمامات في حال التنقل، لاسيما في الأماكن المغلقة".



وأكمل البزم: "تستمر الوزارات المختصة في إجراءات تأمين جميع مراكز الحجر الصحي، وتقديم الخدمة اللازمة للمستضافين فيها، كما تخضع تلك المراكز إلى إجراءات مشددة حفاظاً على سلامة المواطنين".



وقال البزم: "مع اقتراب انتهاء مدة الحجر الاحترازي لمدة 21 يوماً للمجموعة الأولى من المستضافين في مراكز الحجر، ندعوهم لأخذ الاحتياطات اللازمة وعدم الاختلاط، وفق التعليمات التي ستزودهم بها وزارة الصحة.



وأكمل: "المعابر المخصصة للأفراد ما زالت مُغلقة في الاتجاهين، وفي حال وصول أي عالقين عبرها سيتم حجرهم لمدة 21 يوماً قابلة للزيادة؛ وذلك ضمن الإجراءات الوقائية، ولا زالت المعابر التجارية تخضع لإجراءات مشددة في إدخال البضائع، حيث يتم تعقيمها قبل إدخالها إلى القطاع، حرصاً على سلامة المواطنين".



وقال البزم: "سجّلت الأجهزة الأمنية والشرطية انخفاضاً في معدلات الجريمة والقضايا الجنائية خلال شهر مارس الماضي، والذي شهد تنفيذ خطة مواجهة الفيروس".



رام الله - دنيا الوطن