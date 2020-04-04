الصحة بغزة تُعلن تعافي خمسة من المصابين بفيروس (كورونا) بالقطاع

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، السبت، تعافي خمسة من المصابين بفيروس (كورونا) بالقطاع، وذلك بعد الإعلان عن تعافي حالتين في وقت سابق.





وقال الناطق باسم الوزارة، أشرق القدرة، خلال المؤتمر الصحفي اليومي: "وزارة الصحة والمؤسسات الحكومية تراجع إجراءاتها الاحترازية أولاً بأول لتحصين المجتمع من جائحة كورونا".





وأشار القدرة، إلى ارتفاع عدد الحالات المتعافية من فيروس كورونا الى خمس حالات بحمد الله والوضع الصحي للحالات المتبقية مطمئن ومستقر، متابعاً: "الطواقم الطبية تتابع صحياً 1897 مستضافاً داخل 27 مركز للحجر الصحي وجميعم بصحة جيدة".



وأضاف القدرة: "60 % من مستضافي مراكز الحجر الصحي يتلقون رعاية طبية مباشرة في الفنادق والمراكز الصحية والمستشفيات، والطواقم الفنية كثفت سحب وفحص العينات للحالات المشتبهة وكانت معظم النتائج سلبية ولم تسجل اي اصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة حتى الان.





وأكمل: "نظام الترصد الوبائي ساهم في اكتشاف الحالات المصابة دون ظهور الاعراض عليها مما يؤكد سلامة الاجراءات الاحترازية المتخذة ولم تسجل اي اصابة داخل المجتمع في قطاع غزة، ومقوماتنا الصحية المتاحة محدودة للغاية وما وصلنا من مختلف الجهات مساعدات خجولة لا تسعفنا في مواجهة جائحة كورونا".



واستكمل: "مواد فحص فيروس كورونا شحيحة وسنفقد قدرتنا على الفحص في غزة خلال بضعة ايام ونطالب الجهات المعنية بارسال كميات كافية منها، ونطالب الجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها في دعم احتياجاتنا الطارئة والعاجلة لمواجهة فيروس كورونا من الادوية والمستهلكات الطبية ومستلزمات الوقاية ولوزام المختبرات وقطع غيار الاجهزة الطبية".



وقال: "ما تم ارساله من رام الله هو 1500 انبوب لسحب العينات تقدر ب4000 دولار ولايمكن الاستفادة منها دون ارسال مواد الفحص المرتبطة بها، وأجهزة التنفس الصناعي واسرة العناية المركزة المتوفرة تكاد تكفي حاجة المرضى اليومية ونحتاج بشكل طارئ وعاجل الى توفير 100 جهاز تنفس صناعي و140 سرير عناية مركزة لمواجهة فيروس كورونا".

