تونس تدخل مرحلة الذروة لانتشار فيروس (كورونا)

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس الحكومة التونسية، إلياس الفخفاخ، إن بلاده تعيش هذه الأيام ذروة انتشار فيروس كورونا المستجد، وفق وكالة (سبوتنك).



وأوضح الفخاخ، أن تونس الآن في أسبوع ذروة انتشار فيروس كورونا، داعياً المواطنين إلى التزام الحجر الصحي العام والتقيّد بالإجراءات المتخذة.



وأضاف الفخفاخ "الحكومة طلبت التفويض من أجل غرض معين، والبرلمان بإمكانه سحب هذا التفويض في حال الخروج عن الغرض الرئيسي للطلب.. تم اعتبار الفصل 70 كأنه نزاع على الصلاحيات وهو ليس كذلك".



وشدد رئيس الحكومة في الكلمة التي ألقاها بالجلسة المخصّصة للنظر في مشروع القانون المتعلق بتفويض رئيس الحكومة إصدار مراسيم لمجابهة تداعيات انتشار الفيروس، على أن "الحكومة ماضية في مواصلة العمل الاستباقي لأزمة كورونا".



وشهد البرلمان التونسي مؤخّرا أزمة على خلفية التدابير الاستثنائية التي ينبغي اتخاذها للتعاطي مع تفشي كورونا في البلاد، حيث ظهر تنازع للصلاحيات بين البرلمان ورئاسة الحكومة.



وأعلنت وزارة الصحة أنه بتاريخ 2 نيسان/أبريل 2020، تم تسجيل 40 حالة إصابة جديدة من مجموع 606 تحليلا مخبريا ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 495 حالة مؤكدة من بين 5736 تحليلا جمليا.