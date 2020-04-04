الإمارات توجه دعوة لمواطنيها لمنع تفشي فيروس (كورونا)



وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) ووصول الإجمالي إلى 10 وفيات.



وقالت الصحة الإماراتية: إن زيادة الحالات المسجلة طبيعي بسبب الاختبارات الاستباقية.



وقررت الإمارات تمديد حظر التجول القائم أثناء ساعات الليل إلى أجل غير مسمى، لتطهير الأماكن العامة بهدف مكافحة انتشار فيروس (كورونا).





رام الله - دنيا الوطندعت وزارة الصحة الإماراتية إلى "الالتزام التام بإجراءات الحجر الصحي "المنزلي أو المؤسسي" في مواجهة تفشي فيروس (كورونا) المستجد.وقالت الصحة الإماراتية: "نوصي جميع الأفراد بارتداء الكمامات"، مضيفة: "قد نشهد خلال الفترة المقبلة تسجيل مزيد من الحالات"، كما نقلت وكالة أنباء (سبوتنيك).