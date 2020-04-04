الإمارات توجه دعوة لمواطنيها لمنع تفشي فيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
دعت وزارة الصحة الإماراتية إلى "الالتزام التام بإجراءات الحجر الصحي "المنزلي أو المؤسسي" في مواجهة تفشي فيروس (كورونا) المستجد.
وقالت الصحة الإماراتية: "نوصي جميع الأفراد بارتداء الكمامات"، مضيفة: "قد نشهد خلال الفترة المقبلة تسجيل مزيد من الحالات"، كما نقلت وكالة أنباء (سبوتنيك).
وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) ووصول الإجمالي إلى 10 وفيات.
وقالت الصحة الإماراتية: إن زيادة الحالات المسجلة طبيعي بسبب الاختبارات الاستباقية.
وقررت الإمارات تمديد حظر التجول القائم أثناء ساعات الليل إلى أجل غير مسمى، لتطهير الأماكن العامة بهدف مكافحة انتشار فيروس (كورونا).
دعت وزارة الصحة الإماراتية إلى "الالتزام التام بإجراءات الحجر الصحي "المنزلي أو المؤسسي" في مواجهة تفشي فيروس (كورونا) المستجد.
وقالت الصحة الإماراتية: "نوصي جميع الأفراد بارتداء الكمامات"، مضيفة: "قد نشهد خلال الفترة المقبلة تسجيل مزيد من الحالات"، كما نقلت وكالة أنباء (سبوتنيك).
وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) ووصول الإجمالي إلى 10 وفيات.
وقالت الصحة الإماراتية: إن زيادة الحالات المسجلة طبيعي بسبب الاختبارات الاستباقية.
وقررت الإمارات تمديد حظر التجول القائم أثناء ساعات الليل إلى أجل غير مسمى، لتطهير الأماكن العامة بهدف مكافحة انتشار فيروس (كورونا).
التعليقات