مستوطنون يقتحون حي وادي الربابة من بلدة سلوان بالقدس





وقال شهود عيان إن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في أراضي الحي، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وكان الأهالي تمكنوا مؤخراً من استصدار قرار من المحكمة الإسرائيلية، يلزم "سلطة الطبيعة" بعدم العمل في إحدى أراضي الحي.











رام الله - دنيا الوطناقتحم 25 مستوطنا، اليوم السبت، أراضي حي واد الربابة المهددة بالاستيلاء، في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك.