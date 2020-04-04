مستوطنون يقتحون حي وادي الربابة من بلدة سلوان بالقدس
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم 25 مستوطنا، اليوم السبت، أراضي حي واد الربابة المهددة بالاستيلاء، في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك.
اقتحم 25 مستوطنا، اليوم السبت، أراضي حي واد الربابة المهددة بالاستيلاء، في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك.
وقال شهود عيان إن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في أراضي الحي، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وكان الأهالي تمكنوا مؤخراً من استصدار قرار من المحكمة الإسرائيلية، يلزم "سلطة الطبيعة" بعدم العمل في إحدى أراضي الحي.
وكان الأهالي تمكنوا مؤخراً من استصدار قرار من المحكمة الإسرائيلية، يلزم "سلطة الطبيعة" بعدم العمل في إحدى أراضي الحي.
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