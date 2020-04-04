تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين

أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع عدد إجمالي الإصابات إلى 2.





وأوضح ملحم، في بيان صحفي، اليوم السبت، إن شابين"18" و"19" عاما، من بين المصابين من مدينة حلحول، وسيدة أربعينية، يعملون في مشغل للخياطة في المدينة يعود لوالد الشابين، الذي أعلن عن إصابته الأسبوع الماضي، إضافة إلى إصابتين في يطا جنوب الخليل وقراوة بني زيد شمال غرب رام الله.





وبين أنه جرى نقل المصابين الأربعة إلى مركز الحجر الصحي في مدينة حلحول، وتم نقل المصاب الخامس إلى مركز للحجر الصحي في محافظة رام الله والبيرة، حفاظا على سلامتهم.



