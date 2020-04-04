السعودية: تراجع بوتيرة الارتفاع اليومي للإصابات بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

في تراجع لوتيرة الارتفاع اليومي لعدد الحالات لليوم الثالث على التوالي، سجلت المملكة العربية السعودية، 140 إصابة جديدة بعدوى فيروس (كورونا) "COVID-19".



وأفادت وزارة الصحة، في مؤتمر صحفي عقدته اليوم السبت، بارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس الفتاك في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية بـ140 حالة، مبينة أن اثنين منها من خارج البلاد و138 لمخالطين مع المصابين الذين تم رصدهم سابقا.



ويشير الرقم الجديد إلى تراجع معين في وتيرة الارتفاع اليومي للإصابات بالفيروس في السعودية لليوم الثاني على التوالي، حيث سبق أن سجلت في البلاد يوم 31 آذار/مارس 110 حالات، وفي 1 نيسان/أبريل 157 إصابة، وفي 2 نيسان/أبريل 165، وفي 3 نيسان/أبريل 154، كما نقل موقع (روسيا اليوم).



وذكرت الوزارة أن العدد العام للإصابات في البلاد بلغ بالتالي 2179 حالة بعد أن كان أمس الجمعة على مستوى 2039 مصابا.



كما أفادت الوزارة بتسجيل أربع وفيات جديدة ناجمة عن المرض، في جدة ومكة والمدينة، ليرتفع العدد الإجمالي للمتوفين المسجلين جراء الفيروس إلى 29 حالة.



وذكرت وزارة الصحة السعودية أن الجهات الطبية المعنية سجلت 69 حالة شفاء جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى نقطة 420 شخصا.