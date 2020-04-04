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دولي

عدد وفيات فيروس (كورونا) في إسبانيا ينخفض لليوم الثاني

عدد وفيات فيروس (كورونا) في إسبانيا ينخفض لليوم الثاني
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
ارتفع عدد الوفيات في إسبانيا بسبب فيروس (كورونا) المستجد، إلى 11744 يوم السبت من 10935 يوم الجمعة.

يأتي ذلك على الرغم من أنه اليوم الثاني على التوالي الذي ينخفض ​​فيه العدد اليومي للوفيات الجديدة، كما أفادت وزارة الصحة الإسبانية.

وأظهرت الأرقام أن 809 أشخاص لقوا حتفهم بسبب المرض خلال الساعات 24 ساعة الماضية، انخفاضاً من 932 في اليوم السابق، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).

وقالت الوزارة: إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة ارتفع إلى 124736 يوم السبت من 117710 يوم الجمعة.

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