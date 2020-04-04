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تسجيل أعلى ارتفاع يومي بوفيات فيروس (كورونا) في بريطانيا

تسجيل أعلى ارتفاع يومي بوفيات فيروس (كورونا) في بريطانيا
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت بريطانيا اليوم السبت، تسجيل 708 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4313.

وأكدت وزارة الصحة في تقريرها اليومي، أن حصيلة الوفيات بسبب (كورونا) في المملكة المتحدة ارتفعت منذ أمس بـ708 حالة جديدة، من 3605 حتى 4313، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وارتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد، خلال آخر 24 ساعة من 38168 حتى 41903 حالة.

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