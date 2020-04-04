شؤون فلسطينية

القبض على مواطن أشاع بوجود أسد في شوارع قلقيلية

القبض على مواطن أشاع بوجود أسد في شوارع قلقيلية
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
ألقت الشرطة الفلسطينية، اليوم السبت، القبض على شخص وهو صاحب موقع إخباري قام بنشر فيديو مصور يظهر فيه أسد يتجول في شوارع مدينة قلقيلية مما أثار الرعب والخوف والهلع لدى المواطنين في المحافظة.

وأوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه ومنذ الإعلان عن بدأ حالة الطوارئ في البلاد باشرت وحدة الجرائم الإلكترونية متابعة وسائل ومواقع التواصل الاجتماعي كافة، لضبط أي حالات مخالفة وأخبار كاذبة تتسبب بنشر الهلع والخوف  والرعب والبلبلة لدى المواطنين.

وأشارت إلى أنه بناء على ذلك تمكنت المباحث العامة بشرطة قلقيلية اليوم من القبض على شخص وهو يمتلك موقع إخباري على مواقع التواصل الاجتماعي لقيامه بنشر فيديو مصور على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه صورة أسد يجوب شوارع مدينة قلقيلية مدعيا هذا الشخص أن الأسد قد فر وهرب من  قفصه من داخل حديقة الحيوانات في قلقيلية مما أثار و بث الرعب والخوف والهلع بين المواطنين في محافظة قلقيلية. 

وأكدت الشرطة، أنه تم توقيف الشخص لحين إحالته للنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه حسب الأصول.

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