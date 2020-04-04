وزير الأوقاف المصري: لن نفتح المساجد برمضان إذا استمر الوباء

الأزهر الشريف

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رام الله - دنيا الوطن

قال محمد مختار، وزير الأوقاف المصري، اليوم السبت: إنه إذا استمر نشاط فيروس (كورونا) بالتفشي؛ فإن المساجد ستغلق في رمضان.



وأوضح مختار، وفق ما نقلت عنه صحيفة (اليوم السابع) أنه لا فتح للمساجد قبل تمام زوال علة الغلق، وهي الوباء، وألا يتم تسجيل أي حالات إيجابية جديدة في البلاد، وكذلك عودة الحياة إلى طبيعتها، وتأكيد وزارة الصحة، أن التجمعات لم تعد تشكل خطراً على المواطنين.



وأضاف الوزير المصري، أنه "إذا استمر في رمضان نشاط الفيروس، فإننا ملتزمون بغلق المساجد، حفاظاً على النفس، والتزاماً بشرع الله".



وكانت وزارة الصحة المصرية، أعلنت أمس الجمعة، تسجيل 120 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا)؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 985، وتسجيل 8 حالات وفاة؛ ليرتفع عدد الوفيات إلى 66.