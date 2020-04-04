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أول مسؤول يمني يُعلن إصابته بفيروس (كورونا)

أول مسؤول يمني يُعلن إصابته بفيروس (كورونا)
محمد معوضة
رام الله - دنيا الوطن
أكد القائم بأعمال السفير اليمني في إسبانيا، محمد معوضة، اليوم السبت، إصابته بفيروس (كورونا) المستجد، وأنه يرقد بأحد مستشفيات مدريد منذ خمسة أيام.

ووفق ما نقلت قناة (روسيا اليوم) فقد نشر معوضة مقطعاً مصوراً على صفحته في (فيسبوك)، من الحجر الصحي بأحد مستشفيات العاصمة الإسبانية مدريد، مؤكداً إصابته بالمرض.

وأوضح أنه أصيب رغم اتباعه الإجراءات الوقائية، مؤكداً استقرار حالته الصحية وتحسنها، بعدما وصل الفيروس إلى رئته.

وأشار معوضة إلى أنه بدأ قبل أربعة أيام من تأكيد إصابته يشعر بأعراض الفيروس، فقرر عزل نفسه ذاتياً داخل المنزل، عن عائلته، لكن مع تفاقم الأعراض توجه للمستشفى، وبعد إجراء الفحوص تبينت إصابته، و"قررت الجهات الصحية الإبقاء عليه في الحجر داخل المستشفى".

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