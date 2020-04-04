فرنسا تتخطى الصين في إصابات (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وزارة الصحة الفرنسية، إن عدد الأشخاص، الذين توفوا جراء فيروس (كورونا) في فرنسا ارتفع 61% إلى 6507 أشخاص خلال يومين، بعد ضم بيانات من دور المسنين، كما قفزت حالات الإصابة المؤكدة بهذا المرض 44% إلى 82165 حالة، مما يجعل فرنسا خامس دولة، تعلن عدد حالات أكثر من الصين.



وأكدت وزارة الصحة، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) أن عدد حالات الإصابة بـ (كورونا) في المستشفيات ارتفع 5233 حالة أو 9% إلى 64338 حالة يوم الجمعة.



وأوضحت أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة أو المشتبه بها في دور المسنين بلغ 17827 حالة بالمقارنة مع 14638 حالة يوم الخميس، عندما تم إعلان بيانات دور المسنين لأول مرة.



وبضم بيانات دور المسنين، أصبح الآن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة أو المشتبه بها في فرنسا 82165 حالة.



وانضمت فرنسا إلى الولايات المتحدة وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا، بوصفها دولاً تجاوزت الآن عدد حالات الإصابة، التي أعلنتها الصين، حيث بدأت الجائحة أصلاً.