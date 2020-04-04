إغلاق مداخل مخيم طولكرم بعد الإعلان عن إصابتين بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

قرر محافظ طولكرم، عصام أبو بكر، اليوم السبت، إغلاق مداخل مخيم طولكرم مع أخذ إجراءات مشددة، بحق غير الملتزمين بالحجر المنزلي، وتحويلهم إلى الحجر الإجباري.



جاء ذلك، خلال اجتماع لجنة الطوارئ المصغرة في المحافظة؛ لمواجهة خطر انتشار فيروس (كورونا)، بعد الإعلان عن إصابة عاملين بالفيروس في المخيم، عقب عودتهما من أماكن عملهما داخل أراضي 1948، ولضمان صحة المواطنين وسلامتهم.



وناشد أبو بكر، أهالي العمال لحث أبنائهم العائدين من أماكن عملهم على مراجعة مراكز الفرز الصحي؛ لإجراء الفحوصات اللازمة.



ودعا كافة المواطنين إلى التعاون مع لجنة الطوارئ والطواقم الطبية والمؤسسة الأمنية، لإتاحة الفرصة لأخذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص، خاصة مع تصاعد انتشار فيروس (كورونا)، وعودة العمال في اليومين المقبلين بأعداد كبيرة.



وأكد أن حركة المواطنين بالمحافظة، تكون فقط لقضاء الحاجة الضرورية، من الساعة 10 صباحاً، وحتى الخامسة مساء.