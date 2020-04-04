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إغلاق معهد الأورام في مصر بعد اكتشاف إصابات بفيروس (كورونا)

إغلاق معهد الأورام في مصر بعد اكتشاف إصابات بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مدير المعهد القومي للأورام في مصر، الدكتور حاتم أبو القاسم، غلق المعهد، بعد اكتشاف إصابات بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19) بين صفوف العاملين فيه.

وقال أبو القاسم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي المصري عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" المُذاع عبر فضائية (MBC مصر): إن المعهد، سيتم غلقه حتى يوم السبت، أمام المرضى؛ لتطهيره وتعقيمه، لمواجهة (كورونا).

وأضاف أن الحالة الأولى المصابة في المعهد، تعود لمُشرفة كانت تعمل في مستشفى آخر، بيَنت نتائج تحاليلها الأحد الماضي أنها حاملة للفيروس، مُوضحًا أن المستشفى الثاني، الذي كانت تعمل فيه الممرضة، كان أيضًا به حالات مصابة.

وقاطع عمرو أديب مدير المعهد، بالتساؤل حول أن المستشفى الآخر كانت فيه إصابات؟، فأجاب مدير معهد الأورام: "نعم، يوجد مستشفيات كتير ظهر فيها حالات إصابة بفيروس (كورونا)".  

 

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