ارتفاع حالات الوفيات في إسرائيل إلى 44 بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

ارتفع عدد وفيات فيروس (كورونا) في إسرائيل، إلى 44 حالة وفاة، بعد تسجيل حالات جديدة، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة الإسرائيلية.



وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية، أعلنت صباح يوم السبت، عن ارتفاع عدد الوفيات بسبب الإصابة بفيروس (كورونا) إلى 42 شخصاً، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 7589 بينهم 113 حالة بوضع صحي خطير.



وأوضحت الصحة الإسرائيلية، أن آخر وفيات (كورونا) هي مسنة تبلغ من العمر (88 عاما) توفيت في أحد مشافي مدينة تل أبيب، حيث كانت تعاني من أمراض مزمنة، مؤكدة أن معظم حالات الوفاة، هي لمسنين يعانون أمراضًا مزمنة.



ووُصفت حالة 113 من المصابين بالخطيرة، بينهم 96 شخصاً يستعينون بأجهزة التنفس الصناعي، فيما تعافى أكثر من أربعمئة مريض.