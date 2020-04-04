خلال اتصال هاتفي مع النخالة.. الرئيس عباس يؤكد استعداده لعلاج "رمضان شلح"

الرئيس الفلسطيني محمود عباس والامين العام لحركة الجهاد الإسلامي السابق رمضان شلح

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وكالة (وفا) الرسمية، أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، تلقى، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا من الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة.



واطمأن النخالة خلال الاتصال الهاتفي، على أوضاع الشعب الفلسطيني، جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيدا بالخطوات الاحترازية الوقائية، التي اتخذتها القيادة الفلسطينية، حفاظا على سلامة أبناء شعبنا ومنع انتشار الفيروس.



وجرى خلال الاتصال تبادل الآراء حول القضايا العامة التي تهم شعبنا الفسطيني.



بدوره، ابدى الرئيس عباس، استعداده لتقديم المساعدة في علاج الامين العام لحركة الجهاد الإسلامي السابق رمضان شلح.