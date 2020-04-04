في فلسطين.. استغلوا حالة الطوارئ للتنقيب عن آثار

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رام الله - دنيا الوطن

قبضت الشرطة الفلسطينية، اليوم السبت، على تسعة أشخاص في شمال وشرق محافظة طولكرم، بتهمة التنقيب عن الآثار.



وقالت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، في بيان وصل "دنيا الوطن": إنه وبعد ورود بلاغين منفصلين لفرع السياحة والآثار في المحافظة، عن وجود 5 أشخاص في منطقة سكة خط حديد الحجاز (الخرق) في بلدة بلعا شرق المحافظة، وبعد تحرك قوة من فرع السياحة إلى المكان، قبضت على 5 أشخاص وبحوزتهم معدات من أجل استخدامها في عملية التنقيب عن الآثار، وبسماع أقوالهم، أفادوا بقيامهم بالبحث والتنقيب عن الآثار.



وفي ذات السياق، تلقى فرع السياحة والآثار في المحافظة بلاغاً آخر عن تواجد 4 أشخاص آخرين في منطقة خربة الحمام، ما بين بلدتي صيدا والنزلة الشرقية، شمال طولكرم، يقومون بالتنقيب والبحث عن الآثار، تحركت قوة من الشرطة على الفور إلى المكان، وقبضت على الأشخاص الخمسة وبحوزتهم المعدات اللازمة من أجل عملية البحث والتنقيب.



وأكدت الشرطة على ضرورة المحافظة على الموروث الأثري الفلسطيني، حيث تم تحويلهم جميعاً إلى النيابة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم، حسب الأصول.