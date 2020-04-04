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خبير تغذية يدعو الرئيس لتشكيل لجنة للبحث العلمي لمواجهة (كورونا)

خبير تغذية يدعو الرئيس لتشكيل لجنة للبحث العلمي لمواجهة (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
دعا خبير التغذية الفلسطيني، محمود الشيخ علي، الرئيس الفلسطيني محمود عباس؛ لتشكيل لجنة للبحث العلمي في الأراضي الفلسطينية؛ لمواجهة خطر فيروس (كورونا.

وقال الخبير، خلال برنامج دليل الأصحاء لإذاعة القدس: إن مهمة اللجنة وضع أفكار نظرية من خلال خبراتهم وأبحاثهم السابقة؛ للاستفادة منها في مواجهة الأوبئة في فلسطين.

وبين الشيخ علي، أن اللجنة ممكن أن تضم الباحثين الفلسطينيين في مجال الطب والصيدلة والكيمياء الحيوية، وعلم الأمراض، وعلم الأوبئة، وغيرها من التخصصات، من ذوي العلاقة؛ لوضع حلول وأفكار من الممكن أن ترى النور، بالتعاون مع دول صديقة لفلسطين.

وأشار إلى أن اللجنة من الممكن، أن تلتقي عبر الفيديو كونفرس أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع غزة والضفة والقدس والأرضي المحتلة عام 1948 من أجل عمل بروتوكول علاجي لفيروس (كورونا).

وبين الخبير، أن العقول الفلسطينية، قادرة على أن تبدع في كل المجالات والميادين، إذا ما وجدت حاضنة لها، مستذكراً الدور الكبير للفلسطينيين من علماء ومدرسين حول العالم.

وأكد أن هناك بعض العلماء والباحثين الفلسطينيين، تطوعوا بمجرد سماعهم للفكرة؛ كي يكونوا جزءاً من اللجنة لمباشرة عملها.

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