أسرى محررون بغزة: رواتبنا لا زالت تُصرف بنسبة 50%

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رام الله - دنيا الوطن

نفى أسرى محررون، أن تكون خصومات السلطة الفلسطينية على رواتبهم قد انتهت، مؤكدين، أن الخصم لا يزال مستمرًا، رغم وعودات الحكومة.



وقال أسرى محررون لـ"دنيا الوطن": إنهم صدموا بأن الرواتب كما هي، وتصرف بنسبة 50%، رغم رفع التقاعد المالي عن الموظفين، وكذلك ثبات رواتب موظفي السلطة بنحو 70% من الراتب، وثبات راتب موظفي تفريغات 2005 على 1500 شيكل.



وأوضح الأسرى، أن عددهم في قطاع غزة أكثر من 1200 أسير، وعلى الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية، التدخل لإنهاء معاناتهم، التي طالت، داعين لضرورة النظر إلى أوضاعهم في ظل تفشي فيروس (كورونا).



كما طالبوا بضرورة معاملتهم كنظرائهم في الضفة الغربية، لأن الأزمة لا تفرق بين أسير وأٍسير، والوطن كله يُعاني.