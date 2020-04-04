صلاح اليوسف: لماذا تتقاعس (أونروا) عن القيام بواجباتها تجاه الشعب الفلسطيني؟

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رام الله - دنيا الوطن

دعا عضو المكتب السياسي لـ (جبهة التحرير الفلسطينية) صلاح اليوسف، وكالة (أونروا) إلى تحمل مسؤولياتها كاملة تجاه اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، على اعتبارها المعنية برعاية شؤونهم وتشغيلهم، متسائلاً عن التقاعس والتقصير الفاضح في الاستعدادات الجدية والميدانية لمواجهة خطر تفشي فيروس (كورونا)، داخل المخيمات الفلسطينية مع ارتفاع عدد الوفيات والمصابين في لبنان.



وقال اليوسف: حتى الآن لم تحسم (أونروا) قرارها في تحديد مراكز الحجر داخل المخيمات، ولم تنتهِ من تجهيز مركز "سبلين" المهني، وهي في حال إرباك كبير في شأن عملية توزيع المساعدات، وتريد أن تلتف على الحقوق المشروعة لحالات العسر الشديد"، مشدداً على أهمية استفادة كافة العائلات الفلسطينية في لبنان من مبلغ "خطة الطوارئ" وعدم القيام بأي عملية دمج بينها وبين برامج (أونروا) الاعتيادية، التي يجب أن تبقى قائمة على حالها بموازناتها ومستفيديها، مع المعلومات عن تقديم موعد قبض المستفدين من الشؤون الاجتماعية إلى 15 نيسان/ أبريل الجاري بدلاً من 15 أيار/مايو القادم، دون صرف لهم مساعدات إضافية من أموال خطة الطوارئ".



وإذ نوه اليوسف بجميع الأفراد والمؤسسات والجمعيات والهيئات والمنظمات والحراك الشعبي والشبابي، وخاصة في مخيمي "عين الحلوة ونهر البارد"، التي تقوم بعمل إغاثي وصحي، وتقوم بحملات الرش والتعقيم داخل المخيمات لمنع تفشي فيروس (كورونا)، دعا إلى أهمية تنظيمها وتوحيدها ضمن خطة وآلية عمل مشتركة، تضمن وصول حملات الرش والتعقيم والوقاية إلى كل الأحياء والمخيمات الفلسطينية"، مشدداً على "أهمية التكاتف والتعاضد، ودعم الصندوق المستقل؛ لتلقي التبرعات المالية من الميسورين الفلسطينيين، ومن كل من يرغب لتقديم يد العون والإغاثة للأسر الفلسطينية الأكثر حاجة، لمواجهة هذه المرحلة الصعبة والضائقة الكبيرة التي نمر بها".