الجامعة الإسلامية تُصدر بيانًا حول الترتيبات الأكاديمية والمالية للفصل الدراسي الحالي

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت الجامعة الإسلامية، بغزة، بياناً لطلبتها حول الترتيبات الأكاديمية والمالية لإنهاء الفصل الثاني من العام الدراسي 2019-2020م، وذلك إدراكًا من الجامعة لمعاناة الكثيرين، وحرصًا منها على مساعدتهم على النجاح في إتمام الفصل الدراسي، حيث إنه من المرجح أن فترة الطوارئ الصحية، ستستمر لمدة قد تطول، الأمر الذي يتطلب التأقلم معها، وتقليل الخسارة إلى أبعد مدى.



وقررت الجامعة، مساعدة طلبتها على الإنجاز، واجتياز هذه التجربة بنجاح، من خلال تقييم أداء الطلبة من خلال أدوات التقييم الإلكتروني، وأنشطتها المصاحبة كالمشاركة والتفاعل وأداء الواجبات والامتحانات القصيرة والتقارير، ويتم تحويل هذا التقييم إلى علامات رقمية من (100) درجة، وسيكون ذلك بديلًا عن الامتحانات النصفية والنهائية.



وستقسم علامات التقييم على أساس 60% للواجبات الفصلية و40% لواجبات نهاية الفصل، مضيفة: "إذا حصل الطالب على مجموع علامات (60% فأكثر) للبكالوريوس و(70% فأكثر) للماجستير و(80% فأكثر) للدكتوراه، يرصد للطالب علامة ناجح (Pass)، ولا تدخل المساقات التي ينجح فيها الطالب في معدله التراكمي".



وأوضحت، أنه ستكون الواجبات المطلوبة لأعمال الفصل، وكذلك للتقييم النهائي بالحد المعقول، والذي يراعي بشكل كبير ظروف الطلبة، ويضمن الحد الأدنى المقبول من الجودة والاستفادة العلمية والإنجاز.



وقالت الجامعة الإسلامية: إن المساقات العملية والتطبيقية والسريرية، التي تحددها الكليات والأقسام يُترك للشؤون الأكاديمية معالجتها عند تحسن الظروف، والعودة للجامعة، كذلك ستحدد الشؤون الأكاديمية المعالجة المناسبة لمشاريع التخرج، بما ييسر على الطلبة، ويضمن عدم تأخير تخرجهم.



وبينت أنه في حالة رغبة الطالب في الحصول على علامة رقمية من (100) في أي مساق، وليس علامة (ناجح) بهدف تحسين معدله، فيمكنه الحصول على (غير مكتمل) في هذا المساق، والتقدم للاختبار النهائي فيه عندما تتهيأ الظروف للعودة للجامعة.



وأكدت، أنه يسمح للطلبة غير المسجلين، بإنهاء إجراءات تسجيلهم خلال عشرة أيام من تاريخه؛ ليتمكنوا من الانخراط في التعليم الإلكتروني، وأدواته التقييمية، بعدها يغلق باب التسجيل، وذلك بدفع الحد الأدنى فقط، مع تجميد المبالغ المستحقة عليهم سابقًا، وسيتم جدولتها لاحقًا على أقساط.



وذكر أنه بالنسبة للطلبة المحذرين أكاديميًا، ولديهم فرصة أو فرصتان لإلغاء التحذير، لا يحتسب الفصل الدراسي الحالي على هؤلاء الطلبة من مدة إنهاء التحذير (يجمد العمل بهذا البند في النظام الأكاديمي لهذا الفصل).



وختمت الجامعة بانها، بالقول: "تُقدر الجامعة عاليًا الجهود الكبيرة لأعضاء هيئة التدريس، وتهيب بهم للمزيد من التفهم لظروف الطلبة، والتخفيف عنهم في عدد المحاضرات الأسبوعية ومدتها، وكذلك تخفيف التكليفات، ومنح فرص، ووقت أكبر للطلاب لإنجازها".