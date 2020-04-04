شؤون فلسطينية

(حماة الأقصى) تنشر تفاصيل عملية محاولة اغتيال آفي ديختر

(حماة الأقصى) تنشر تفاصيل عملية محاولة اغتيال آفي ديختر
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رام الله - دنيا الوطن
أصدرت كتائب (حماة الأقصى) بيانا صحفيًا في الذكرى الثانية عشرة لعملية استهداف موكب وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، آفي ديختر، والتي نفذتها الكتائب بالاشتراك مع كتائب القسام بتاريخ 4/4/2008.

وقالت الكتائب في بيان وصل "دنيا الوطن": "إننا اليوم نعلن أن منفذ العملية الشهيد عبد الله حسن الزعانين، أحد مجاهدي كتائب حماة الأقصى، والذي ارتقى شهيداً في وقت لاحق بتاريخ 18/6/2012 بعد دكه لمغتصبات العدو، وذلك بإستهدافه من طائرة استطلاع غادرة"

وأضافت (حماة الأقصى): "إننا في هذه الذكرى، لا ننسى الدور الكبير للقائد الشهيد أحمد الجعبري، الذي بارك، وساهم في دعم العملية، والذي أثنى على أداء الشهيد الزعانين، الذي نفذ العملية بكل جرأة وشجاعة.

وأضافت الحركة "نؤكد أننا ماضون في نهج المقاومة، وأن بجعبة كتائب حماة الأقصى، العديد من العمليات، والتي سيتم الإعلان عنها، حينما ترى القيادة الوقت المناسب".


 

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