تقرير: انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي زادت معاناة مواطني الضفة بمواجهة (كورونا)

فبراير المنصرم إلى (79) في شهر آذار/ مارس الذي يغطيه التقرير.



ورصد التقرير، تصعيداً إسرائيلياً في هدم الممتلكات خلال شهر آذار/ مارس، والتي بلغت (38) انتهاكاً، وهدم المنازل (15)، وتزايد الإغلاقات، ووضع الحواجز.



وفي القدس المحتلة، واصل الاحتلال ومستوطنوه انتهاكاتهم بحق المسجد الأقصى المبارك، والذي تعرض خلال (18) يوماً للاقتحام والتدنيس من (1118) مستوطناً، فيما صعدت قوات الاحتلال من اقتحام أحياء المدينة، حيث بلغ عددها (53) اقتحاماً، ومداهمة المنازل (24) مداهمة، ونفذت (107) حالات اعتقال.



وأظهرت الإحصاءات، أن مناطق نابلس والقدس والخليل، كانت الأكثر تعرضاً للانتهاكات الإسرائيلية، بواقع (346، 315، 220) انتهاكاً على التوالي.



رام الله - دنيا الوطنزادت انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، خلال شهر آذار/ مارس 2020 من معاناة المواطنين في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وحدت من إمكانية مواجهة وباء فيروس (كورونا)، والذي تصاعد ليشكل تهديداً عالمياً.ورغم هذا الوباء، فإن الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، واصلوا ارتكاب الانتهاكات التي بلغت بمجموعها (1704) انتهاكات، كان أبرزها استشهاد الطفل محمد حمايل، والشاب سفيان الخواجا، إضافة لـ (260) جريحاً.ورصد تقرير دوري، أصدرته الدائرة الإعلامية لحركة (حماس) في الضفة، استمرار قوات الاحتلال، بارتكاب اعتداءاتها على الفلسطينيين في شهر آذار/ مارس 2020، حيث بلغ عدد حالات الاعتقال (302)، والاحتجاز (53)، كما نفذت قوات الاحتلال (300) عملية اقتحام للمناطق، و(118) مداهمة للمنازل.كما تصاعدت اعتداءات المستوطنين من (52) في شهر شباط/