شؤون فلسطينية

أبوبكر: الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال بسجون الاحتلال لم تحصل بتاريخ الأمم المتحدة

أبوبكر: الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال بسجون الاحتلال لم تحصل بتاريخ الأمم المتحدة
رام الله - دنيا الوطن
أكّد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اللواء قدري أبو بكر،
أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تواصل احتجاز قرابة 200 طفل وقاصر، موزعين على معتقلات (عوفر ومجدو والدامون) التي تفتقر للحد الأدنى من المقومات الإنسانية، ويتعرضون لأساليب
تعذيب ومعاملة حاطّة بالكرامة، ومنافية للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وقال أبوبكر في بيان صحفي اليوم السبت، عشية يوم الطفل الفلسطيني، الذي يصادف الخامس من نيسان/ أبريل الجاري: إن الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال بسجون الاحتلال الإسرائيلي لم تحصل في تاريخ الحقوق، والأمم المتحدة، مما يشكل وصمة عار في جبين هذه المنظمة، والمنظمات الحقوقية الدولية، التي عجزت عن تأمين الحد الأدنى لحماية هؤلاء الأطفال.

وأشارإلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت منذ العام 2000 ما لا يقل عن 17000 قاصر فلسطيني، تتراوح أعمارهم ما بين (12-18) عاماً، وسُجّلت العديد من حالات الاعتقال والاحتجاز لأطفال لم تتجاوز أعمارهم العشر سنوات، وأن نحو ثلاثة أرباعهم تعرضوا لشكل من أشكال التعذيب الجسدي، فيما تعرّض جميع المعتقلين للتعذيب النفسي، خلال مراحل الاعتقال المختلفة، وذلك بحسب آخر الإحصاءات والشهادات الموثقة للمعتقلين الأطفال.

وأوضح، أن نسبة اعتقال القاصرين المقدسيين هي الأعلى، حيث يعتقل العشرات منهم يومياً، ويتم احتجازهم بشكل غير قانوني، إضافة إلى فرض سياسة الحبس المنزلي بحقهم، والإبعاد عن القدس، وفرض الغرامات المالية الباهظة.


واعتبر استهداف الأطفال المقدسيين، جزءاً من سياسة الاحتلال لعزل القدس المحتلة عن بقية المحافظات، والنهج الذي يسير عليه لسلب القدس والمقدسيين هويتهم الفلسطينية، والسعي لتحطيم مستقبل الشّعب الفلسطيني، بتحطيم أشباله.

وطالب أبو بكر، الأمين العام للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، وسائر الهيئات الدولية، وعلى وجه الخصوص (يونيسف)، ومنظمة العفو الدولية، بالتحرك السريع والجاد؛ للضغط على حكومة إسرائيل، ومطالبتها بإطلاق سراح كافة الأسرى، وخاصة الأطفال، الذين باتت حياتهم مهدد، استناداً للظروف التي يعيشونها، وفقاً لتحذيرات وتعليمات منظمة الصحة العالمية للوقاية من فيروس (كورونا)؛ معتبراً ما تقوم به سلطات الاحتلال، من استهتار بحياة وصحة الأسرى، وتجاهل لمطالبهم البسيطة، أعلى مراحل اغتيال الإنسانية.

أخبار ذات صلة

الجامعة الإسلامية تُصدر بيانًا حول الترتيبات الأكاديمية والمالية للفصل الدراسي الحالي

الجامعة الإسلامية تُصدر بيانًا حول الترتيبات الأكاديمية والمالية للفصل الدراسي الحالي

(حماة الأقصى) تنشر تفاصيل عملية محاولة اغتيال آفي ديختر

(حماة الأقصى) تنشر تفاصيل عملية محاولة اغتيال آفي ديختر

تقرير: انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي زادت معاناة مواطني الضفة بمواجهة (كورونا)

تقرير: انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي زادت معاناة مواطني الضفة بمواجهة (كورونا)

فهد سليمان: كل المستلزمات الضرورية لمواجهة (كورونا) وصون صحة المجتمع الفلسطيني

فهد سليمان: كل المستلزمات الضرورية لمواجهة (كورونا) وصون صحة المجتمع الفلسطيني

باحثون من جامعة القدس يُصممون نموذجاً رياضياً محوسباً للتنبؤ بعدد حالات (كورونا)

باحثون من جامعة القدس يُصممون نموذجاً رياضياً محوسباً للتنبؤ بعدد حالات (كورونا)

تقرير: المستوطنات تحولت لبؤر ناقلة لفيروس (كورونا) إلى المدن والقرى بالضفة

تقرير: المستوطنات تحولت لبؤر ناقلة لفيروس (كورونا) إلى المدن والقرى بالضفة

هنية يهاتف قادة الفصائل الفلسطينية للحديث حول (كورونا)

هنية يهاتف قادة الفصائل الفلسطينية للحديث حول (كورونا)

وزارة الصحة: 11 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) وارتفاع الحصيلة إلى 205

وزارة الصحة: 11 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) وارتفاع الحصيلة إلى 205

التعليقات

الدنيا حكايات

السلطة الفلسطينية و(كورونا) والأردن

السلطة الفلسطينية و(كورونا) والأردن

شؤون فلسطينية

(حماة الأقصى) تنشر تفاصيل عملية محاولة اغتيال آفي ديختر

(حماة الأقصى) تنشر تفاصيل عملية محاولة اغتيال آفي ديختر

تقرير: انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي زادت معاناة مواطني الضفة بمواجهة (كورونا)

تقرير: انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي زادت معاناة مواطني الضفة بمواجهة (كورونا)

أبوبكر: الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال بسجون الاحتلال لم تحصل بتاريخ الأمم المتحدة

أبوبكر: الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال بسجون الاحتلال لم تحصل بتاريخ الأمم المتحدة

فهد سليمان: كل المستلزمات الضرورية لمواجهة (كورونا) وصون صحة المجتمع الفلسطيني

فهد سليمان: كل المستلزمات الضرورية لمواجهة (كورونا) وصون صحة المجتمع الفلسطيني

باحثون من جامعة القدس يُصممون نموذجاً رياضياً محوسباً للتنبؤ بعدد حالات (كورونا)

باحثون من جامعة القدس يُصممون نموذجاً رياضياً محوسباً للتنبؤ بعدد حالات (كورونا)

تقرير: المستوطنات تحولت لبؤر ناقلة لفيروس (كورونا) إلى المدن والقرى بالضفة

تقرير: المستوطنات تحولت لبؤر ناقلة لفيروس (كورونا) إلى المدن والقرى بالضفة

الحايك: تراجع شديد في قطاعات الاقتصاد الفلسطيني مع استمرار أزمة (كورونا)

الحايك: تراجع شديد في قطاعات الاقتصاد الفلسطيني مع استمرار أزمة (كورونا)

حوامة فلسطينية تدخل أجواء غلاف غزة

حوامة فلسطينية تدخل أجواء غلاف غزة

منوعات

حلم زينة &#34;العجيب&#34; بالرئيس السيسي يُفجر موجة سخرية ضدها

حلم زينة "العجيب" بالرئيس السيسي يُفجر موجة سخرية ضدها

أحمد السقا يفاجئ جمهوره بـ &#34;لوك&#34; جديد

أحمد السقا يفاجئ جمهوره بـ "لوك" جديد

الشرطة تقتحم موقع تصوير مسلسل باسل خياط.. ماذا حدث؟

الشرطة تقتحم موقع تصوير مسلسل باسل خياط.. ماذا حدث؟

يزيد الراجحي يشرح طريقة إعداد &#34;الكبسة&#34;.. والسر الذي لايعلمه سوى ثلاثة طباخين بالعالم

يزيد الراجحي يشرح طريقة إعداد "الكبسة".. والسر الذي لايعلمه سوى ثلاثة طباخين بالعالم

شاهد: فيروز تصلي لأجلنا

شاهد: فيروز تصلي لأجلنا

بعد إضراب عن الطعام دام 288 يوما.. نهاية مأساوية لفنانة شعبية تركية

بعد إضراب عن الطعام دام 288 يوما.. نهاية مأساوية لفنانة شعبية تركية

طبيب أحمد زكي يكشف لأول مرة: فقد هذه الحاسة قبل وفاته.. وآخر وصية له

طبيب أحمد زكي يكشف لأول مرة: فقد هذه الحاسة قبل وفاته.. وآخر وصية له

شاهد أوضح صورة لنجل ميريام فارس

شاهد أوضح صورة لنجل ميريام فارس

الاشتباه بإصابة طليق ليلى علوي بـ (كورونا)

الاشتباه بإصابة طليق ليلى علوي بـ (كورونا)

مصطفى فهمي يكشف سر شبابه الدائم وعدد زيجاته

مصطفى فهمي يكشف سر شبابه الدائم وعدد زيجاته

عربي

الجزائر تمنع تبادل &#34;الهدايا&#34; بين المسؤولين

الجزائر تمنع تبادل "الهدايا" بين المسؤولين

بعد حياة الفهد.. نائبة كويتية تثير الجدل بدعوتها إلى &#34;ترحيل الوافدين&#34;

بعد حياة الفهد.. نائبة كويتية تثير الجدل بدعوتها إلى "ترحيل الوافدين"

وزير الصحة الأردني: تسجيل 11 حالة بفيروس كورونا ليصبح العدد الكلي 310

وزير الصحة الأردني: تسجيل 11 حالة بفيروس كورونا ليصبح العدد الكلي 310

الكويت تسجل 75 حالة جديدة بفيروس كورونا وإجمالي المصابين يصل لـ 417

الكويت تسجل 75 حالة جديدة بفيروس كورونا وإجمالي المصابين يصل لـ 417