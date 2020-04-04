شؤون فلسطينية

فهد سليمان: كل المستلزمات الضرورية لمواجهة (كورونا) وصون صحة المجتمع الفلسطيني

فهد سليمان: كل المستلزمات الضرورية لمواجهة (كورونا) وصون صحة المجتمع الفلسطيني
فهد سليمان
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بياناً قالت فيه: إن مشاورات هاتفية، جرت بين نائب الأمين العام للجبهة، فهد سليمان، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، اتفقا فيها على أن القضية الجوهرية في هذه الفترة العصيبة، تكمن في توفير كل الضرورات اللازمة لمجابهة وباء (كورونا)، وصون صحة المجتمع الفلسطيني على أرض الوطن، وفي مناطق انتشاره كافة، فضلاً عن توفير المساعدات المالية والعينية للعائلات، التي فقدت مصدر معيشتها في ظل إجراءات الحجر المنزلي الملزم.

 وأضافت الجبهة، أن الطرفين اتفقا على ضرورة أوسع تحرك مع الدول العربية خاصة، ومع الجهات المانحة كافة، لحضها على توفير الدعم المالي اللازم للمؤسسات الرسمية الفلسطينية في جميع مناطق السلطة الفلسطينية في الضفة والقطاع، وضرورة العمل الحاد لإزالة كافة العراقيل والمعوقات، التي يمكن أن تعطل التعاون الأخوي بين الجميع، وأن يكون الهدف الأعلى الآن هو مصلحة المواطن قبل كل شيء، وأن تزيد دعمها لوكالة الغوث، بشكل خاص لأداء دورها المطلوب في كافة مناطق عملها.

ودان الطرفان السياسة العدوانية لدولة الاحتلال، وإصرارها على مواصلة اجتياح المناطق المحتلة، واعتقال المواطنين، وفرض الحصار على القطاع، واتفقا على ضرورة التحرك حيث تطلب الأمر من أجل الضغط على سلطات الاحتلال، لإطلاق سراح الأسرى من النساء والأطفال وكبار السن والمرضى، ويزيد عددهم على الألف أسير، وهم الذين يهددهم المرض بشكل مباشر في سجون الاحتلال.

كذلك وجه الجانبان التحية إلى الأهل في مناطق الـ 48 على صمودهم البطولي في مواجهة سياسات التمييز العنصري والاقصاء والتهميش، التي تتبعها دولة الاحتلال، وأدانا سياسة التمييز التي تمارسها الدوائر المختصة في إسرائيل، وحرمان البلدات والقرى العربية من حاجاتها الضرورية؛ لمواجهة الوباء القاتل.

وطالبا الأمين العام للأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، بتحمل مسؤولياتهم السياسية والقانونية والأخلاقية، والتدخل لدى سلطات الاحتلال؛ لوقف كل هذه السياسات، التي تتنافى مع أبسط قواعد الإنسانية، وأبسط قواعد التكاتف الإنساني التي تدعو لها الشعوب في كفاحها ضد الوباء والمرض، ولأجل عالم يعمه السلام الحقيقي القائم على الصداقة، وعلى حق الشعوب في تقرير مصيرها، وبناء مستقبلها، ومستقبل أبنائها، ودحر كل أشكال الاحتلال والاستغلال والتمييز العنصري.

أخبار ذات صلة

الجامعة الإسلامية تُصدر بيانًا حول الترتيبات الأكاديمية والمالية للفصل الدراسي الحالي

الجامعة الإسلامية تُصدر بيانًا حول الترتيبات الأكاديمية والمالية للفصل الدراسي الحالي

(حماة الأقصى) تنشر تفاصيل عملية محاولة اغتيال آفي ديختر

(حماة الأقصى) تنشر تفاصيل عملية محاولة اغتيال آفي ديختر

تقرير: انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي زادت معاناة مواطني الضفة بمواجهة (كورونا)

تقرير: انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي زادت معاناة مواطني الضفة بمواجهة (كورونا)

أبوبكر: الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال بسجون الاحتلال لم تحصل بتاريخ الأمم المتحدة

أبوبكر: الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال بسجون الاحتلال لم تحصل بتاريخ الأمم المتحدة

باحثون من جامعة القدس يُصممون نموذجاً رياضياً محوسباً للتنبؤ بعدد حالات (كورونا)

باحثون من جامعة القدس يُصممون نموذجاً رياضياً محوسباً للتنبؤ بعدد حالات (كورونا)

تقرير: المستوطنات تحولت لبؤر ناقلة لفيروس (كورونا) إلى المدن والقرى بالضفة

تقرير: المستوطنات تحولت لبؤر ناقلة لفيروس (كورونا) إلى المدن والقرى بالضفة

هنية يهاتف قادة الفصائل الفلسطينية للحديث حول (كورونا)

هنية يهاتف قادة الفصائل الفلسطينية للحديث حول (كورونا)

وزارة الصحة: 11 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) وارتفاع الحصيلة إلى 205

وزارة الصحة: 11 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) وارتفاع الحصيلة إلى 205

التعليقات

الدنيا حكايات

السلطة الفلسطينية و(كورونا) والأردن

السلطة الفلسطينية و(كورونا) والأردن

شؤون فلسطينية

(حماة الأقصى) تنشر تفاصيل عملية محاولة اغتيال آفي ديختر

(حماة الأقصى) تنشر تفاصيل عملية محاولة اغتيال آفي ديختر

تقرير: انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي زادت معاناة مواطني الضفة بمواجهة (كورونا)

تقرير: انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي زادت معاناة مواطني الضفة بمواجهة (كورونا)

أبوبكر: الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال بسجون الاحتلال لم تحصل بتاريخ الأمم المتحدة

أبوبكر: الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال بسجون الاحتلال لم تحصل بتاريخ الأمم المتحدة

فهد سليمان: كل المستلزمات الضرورية لمواجهة (كورونا) وصون صحة المجتمع الفلسطيني

فهد سليمان: كل المستلزمات الضرورية لمواجهة (كورونا) وصون صحة المجتمع الفلسطيني

باحثون من جامعة القدس يُصممون نموذجاً رياضياً محوسباً للتنبؤ بعدد حالات (كورونا)

باحثون من جامعة القدس يُصممون نموذجاً رياضياً محوسباً للتنبؤ بعدد حالات (كورونا)

تقرير: المستوطنات تحولت لبؤر ناقلة لفيروس (كورونا) إلى المدن والقرى بالضفة

تقرير: المستوطنات تحولت لبؤر ناقلة لفيروس (كورونا) إلى المدن والقرى بالضفة

الحايك: تراجع شديد في قطاعات الاقتصاد الفلسطيني مع استمرار أزمة (كورونا)

الحايك: تراجع شديد في قطاعات الاقتصاد الفلسطيني مع استمرار أزمة (كورونا)

حوامة فلسطينية تدخل أجواء غلاف غزة

حوامة فلسطينية تدخل أجواء غلاف غزة

منوعات

حلم زينة &#34;العجيب&#34; بالرئيس السيسي يُفجر موجة سخرية ضدها

حلم زينة "العجيب" بالرئيس السيسي يُفجر موجة سخرية ضدها

أحمد السقا يفاجئ جمهوره بـ &#34;لوك&#34; جديد

أحمد السقا يفاجئ جمهوره بـ "لوك" جديد

الشرطة تقتحم موقع تصوير مسلسل باسل خياط.. ماذا حدث؟

الشرطة تقتحم موقع تصوير مسلسل باسل خياط.. ماذا حدث؟

يزيد الراجحي يشرح طريقة إعداد &#34;الكبسة&#34;.. والسر الذي لايعلمه سوى ثلاثة طباخين بالعالم

يزيد الراجحي يشرح طريقة إعداد "الكبسة".. والسر الذي لايعلمه سوى ثلاثة طباخين بالعالم

شاهد: فيروز تصلي لأجلنا

شاهد: فيروز تصلي لأجلنا

بعد إضراب عن الطعام دام 288 يوما.. نهاية مأساوية لفنانة شعبية تركية

بعد إضراب عن الطعام دام 288 يوما.. نهاية مأساوية لفنانة شعبية تركية

طبيب أحمد زكي يكشف لأول مرة: فقد هذه الحاسة قبل وفاته.. وآخر وصية له

طبيب أحمد زكي يكشف لأول مرة: فقد هذه الحاسة قبل وفاته.. وآخر وصية له

شاهد أوضح صورة لنجل ميريام فارس

شاهد أوضح صورة لنجل ميريام فارس

الاشتباه بإصابة طليق ليلى علوي بـ (كورونا)

الاشتباه بإصابة طليق ليلى علوي بـ (كورونا)

مصطفى فهمي يكشف سر شبابه الدائم وعدد زيجاته

مصطفى فهمي يكشف سر شبابه الدائم وعدد زيجاته

عربي

الجزائر تمنع تبادل &#34;الهدايا&#34; بين المسؤولين

الجزائر تمنع تبادل "الهدايا" بين المسؤولين

بعد حياة الفهد.. نائبة كويتية تثير الجدل بدعوتها إلى &#34;ترحيل الوافدين&#34;

بعد حياة الفهد.. نائبة كويتية تثير الجدل بدعوتها إلى "ترحيل الوافدين"

وزير الصحة الأردني: تسجيل 11 حالة بفيروس كورونا ليصبح العدد الكلي 310

وزير الصحة الأردني: تسجيل 11 حالة بفيروس كورونا ليصبح العدد الكلي 310

الكويت تسجل 75 حالة جديدة بفيروس كورونا وإجمالي المصابين يصل لـ 417

الكويت تسجل 75 حالة جديدة بفيروس كورونا وإجمالي المصابين يصل لـ 417