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علماء يكتشفون عقارًا يُدمر فيروس (كورونا) خلال 48 ساعة

علماء يكتشفون عقارًا يُدمر فيروس (كورونا) خلال 48 ساعة
رام الله - دنيا الوطن
أظهر دواء مضاد للطفيليات، متاح في جميع أنحاء العالم، قدرة على قتل فيروس (كورونا) في غضون 48 ساعة في المختبرات.

ونقلت قناة (الحرة) عن موقع (7 نيوز) الأسترالي، أن دراسة لمعهد الطب الحيوي في جامعة موناش الأسترالية، حول عقار إيفرمكتين، أظهرت نتائج واعدة في مكافحة الفيروس داخل المختبر، حيث تم التوصل إلى أن جرعة واحدة من العقار، يمكن أن توقف فيروس (كورونا) عن النمو داخل الخلايا.

 وأوضح الدكتور كايلي واغستاف، "وجدنا أن جرعة واحدة، يمكن أن تزيل أساساً جميع الحمض النووي الريبي الفيروسي (إزالة فعالة لجميع المواد الوراثية للفيروس) في غضون 48 ساعة".

وفي حين أنه من غير المعروف، كيف يعمل العقار ضد الفيروس، إلا أنه أظهر قدرة على إيقاف الفيروس عن إضعاف الخلايا المضيفة. 

وقال الموقع: إن الخطوة التالية أمام العلماء، هي تحديد الجرعة البشرية الصحيحة، للتأكد من أن المستوى المستخدم في المختبر آمن للبشر.

وقال الدكتور واغستاف: "في الأوقات التي نواجه فيها وباءً عالمياً ولا يوجد علاج معتمد، إذا كان لدينا مركب متوفر بالفعل في جميع أنحاء العالم، فقد يساعد الناس في أقرب وقت".

ووافقت إدارة الأغذية والعقاقير على العقار كمضاد للطفيليات، كما تبين أنه فعال في المختبر ضد الفيروسات، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية، وحمى الضنك والأنفلونزا.

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