باحثون من جامعة القدس يُصممون نموذجاً رياضياً محوسباً للتنبؤ بعدد حالات (كورونا)





ويعتبر ذلك مؤشر إيجابي واضح على البدء في انحسار انتشار الفيروس في فلسطين، موعزاً ذلك إلى الجهود التي بذلتها الحكومة الفلسطينية، استناداً إلى مرسوم إعلان حالة الطوارئ في فلسطين منذ بدء انتشار الفيروس بتاريخ 5/3/2020، والتي غلبت الاستراتيجية الوقائية، بالاستناد إلى نظرية التباعد الاجتماعي، والمتمثلة في إغلاق المدارس والجامعات، منع التجمهر، الحد من الحركة، عزل المدن والبلدات، إغلاق المعابر، التزام البيوت، بالإضافة إلى حملات التوعية والتثقيف المستمرة للمواطنين والمجتمع الفلسطيني.



وشكر الباحثون، رئاسة جامعة القدس المفتوحة ممثلة برئيسها أ.د. يونس عمرو، على الدعم المستمر للباحثين في الجامعة للمضي قدماً في خدمة الوطن ورفعته.



يذكر، أن البحث تم قبوله للنشر في مجلة USA Global Journal of Computer Science & Information Technology.

وتوقعت نتائج البحث، استمرار تسجيل الإصابات بفيروس (COVID-19) خلال شهر نيسان/ أبريل، مشيرة إلى نتيجتين رئيستين: الأولى سلبية: وهي استمرار تسجيل الإصابات بفيروس (COVID-19) خلال شهر نيسان/ أبريل، والثانية إيجابية: وهي انخفاض معدل نمو انتشار (Growth Rate) الفيروس بفلسطين بنسبة تزيد عن (15%).