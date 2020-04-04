الجزائر تمنع تبادل "الهدايا" بين المسؤولين

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رام الله - دنيا الوطن

أصدر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، مرسومًا رئاسيًا، يمنع فيه تبادل الهدايا بين المسؤولين الجزائريين.



ووفق (سكاي نيوز) فإنه ينص المرسوم على إيداع الهدايا، التي يتلقاها ممثلو الدولة في مهام خارج الوطن في المتاحف الوطنية، إذا تجاوزت قيمتها 50 ألف دينار جزائري.



ويهدف المرسوم الرئاسي إلى تحديد الكيفيات المتعلقة بتخصيص الهدايا المتلقاة، والمقدمة في إطار التشريفات لأعضاء الوفود المبعوثة في مهمة في الخارج، وأعضاء الوفود الأجنبية المتواجدة في مهمة إلى الجزائر، وكذلك تحديد القيمة المادية الدنيا التي تجعلها تخضع لأحكام المرسوم.