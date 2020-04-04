وزارة الصحة: 11 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أكد كمال الشخرة مدير عام الرعاية الصحية في وزارة الصحة الفلسطينية، تسجيل 11 اصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الضفة الغربية.



وقال الشخرة، خلال الايجاز الحكومي، حول تطوروات فيروس (كورونا): إن الحالات تأتي من خلال العمال القادمين من إسرائيل، لافتًا إلى أن عدم التزام العمال يعني تفشي المرض أكثر، وهذا وضع مقلق.



يتبع..