الصين تُعلن تعافي 94% من المصابين بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الصين، عن شفاء 94% من جميع المصابين بفيروس (كورونا)، وفقاً لبيانات صادرة عن لجنة الصحة في الصين، ذكرت فيها أن 1562 شخصاً فقط، ما زالوا في المستشفيات حالياً.



وفيما يتناقص عدد المصابين بفيروس (كورونا) في الصين كل يوم، وفقاً لأحدث البيانات، بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بعدوى فيروس (كورونا) في البر الرئيسي للصين 81639 حالة، شفي منها 76751 شخصاً، وغادروا المستشفيات، وهو ما يمثل 94% من إجمالي عدد الحالات.



ووفق وكالة (شينخوا)، فقد أعلنت بكين أيضاً أربع حالات وفاة جديدة أمس الجمعة، أي أن العدد الإجمالي لحالات الوفاة بلغ 3326 حتى يوم أمس.



وسجلت الصين اليوم السبت 19 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس (كورونا)، تراجعاً من 31 حالة يوم أمس الجمعة، من بينها حالة إصابة في إقليم هوبي بوسط الصين، بؤرة تفشي الفيروس في البلاد.



وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان: إن من بين الحالات الجديدة هي لـ 18 مسافراً قادماً من الخارج، وإن انتشار الوباء في البلاد ككل، توقف.