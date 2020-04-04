دولي

ليس فقط كبار السن.. الصحة العالمية: فيروس (كورونا) تسبب بموت شباب

ليس فقط كبار السن.. الصحة العالمية: فيروس (كورونا) تسبب بموت شباب
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت منظمة الصحة العالمية، بأن البيانات التي تم جمعها من الصين وإيطاليا وبلدان أخرى، تظهر أن شباباً في الثلاثينات والأربعينات، توفوا بفيروس (كورونا).

وأكد كبير خبراء الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، على ضرورة، أن يجتنب الشباب التعرض للعدوى، مضيفاً أنهم وإن كانت فرصهم في النجاة أكبر، إلا أنهم قد يساهمون في نقل الفيروس.

وكان رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، طالب الدول بتقديم مساعدات، وحلول للأسر والعائلات المتضررة من فيروس (كورونا) المستجد.

وأضاف في كلمة له: "سنستخدم مبلغ الترليون دولار، الذي لدينا لمساعدة الدول الأفقر والأكثر هشاشة؛ لحمايتها قدر الإمكان من تداعيات كورونا".

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