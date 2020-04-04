خبر غير سار من الصحة العالمية: توقعات باستمرار (كورونا) حتى نهاية العام

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رام الله - دنيا الوطن

توقعت منظمة الصحة العالمية، ألا يتم انتهاء فيروس (كورونا) خلال هذه الفترة.



وقالت حنان بلخي، مساعدة مدير عام منظمة الصحة العالمية: إنها تستبعد أن ينتهي الوباء بارتفاع درجات الحرارة، لافتة إلى أنه غالبًا، سيستمر تحديد وحكر السفر خلال فصل الصيف، وفق ما نقل موقع (العربية.نت).



وأشارت إلى توقعاتها باستمرار فيروس (كورونا) لنهاية العام الجاري 2020، حيث إن المنحنى الوبائي للمرض مُختلف في كل بلد عن الآخر، حسب شدة الإجراءات المُتخذة، وأكدت أن تلك الإجراءات، ستتراجع في البلدان بعد 7 شهور إلى قرابة عام.



وكانت مجلة (ساينتفيك أميركان) العلمية، قد أعلنت إنه لا يوجد حتى يومنا هذا ما يؤكد أن فيروس (كورونا) سيصبح أقل استشراء بمجرد حلول الصيف، والسبب هو أن العدوى ما زالت جديدة، وبحاجة لدراسات معمقة.