الحايك: تراجع شديد في قطاعات الاقتصاد الفلسطيني مع استمرار أزمة (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

قال علي الحايك، رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين: إن هناك حالة من التراجع الشديد، تسيطر على قطاعات الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة، في ظل استمرار تفشي فيروس (كورونا) وتمديد حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية.



وأضاف الحايك في تصريح صحفي، أن عدداً من النشطات الرئيسية لقطاعات الاقتصاد، تعرضت للهبوط بفعل التخوف من أزمة (كورونا) والقرارات التي ترافقت معها، ومن أبرزها قطاعات السياحة والفنادق والتجارة والصناعة والنقل والمواصلات، والتي تعتبر من الركائز الاقتصادية المهمة في غزة، مشيراً إلى أن وقف العمل فيها، ساهم في رفع نسبتي البطالة والفقر في القطاع.



وأوضح الحايك، أن توقف القطاعات السابقة عن العمل، كبد أصحابها خسائر مالية فادحة، مؤكداً على ضرورة توفير الدعم الكافي للقطاع الفلسطيني الخاص، وإنشاء صندوق مالي لدعم صموده.



ودعا لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ للتصدي لأزمة (كورونا) وتقديم مساعدات عاجلة للمتضررين، مع ضرورة التزام كافة القطاعات بقرارات الحكومة الخاصة بحالة الطوارئ، للحد من انتشار فيروس (كورونا) في ظل تمديدها.



وشدد الحايك على الالتزام الكامل بقرارات الحكومة الخاصة بحالة الطوارئ، وتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة في إدارة الأزمة للخروج منها بأقل الأضرار.



وأشاد بموقف التضامن والتكافل بين مختلف الجهات الرسمية والحكومية والأهلية، لحماية الكل الوطني، داعياً لمزيد من الخطوات في إطار التصدي للفيروس.