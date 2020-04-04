حوامة فلسطينية تدخل أجواء غلاف غزة

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم السبت: إن حوامة فلسطينية، دخلت مناطق غلاف غزة.



وأكدت (مفزاك درومي)، أن الحوامة، دخلت من منطقة شرق خانيونس لمسافة 700 متر، ثم عادت إلى القطاع مجددًا.



وأوضح الموقع الإسرائيلي، أنها ليست المرة الوحيدة التي يتم فيها إرسال حوامات من شرقي قطاع غزة، إلى مناطق الغلاف، حيث حدث قبل عشرة أيام نفس الأمر.