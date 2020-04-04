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سفارة فلسطين بالقاهرة: غزّي أصيب بفيروس (كورونا) مُتواجد الآن بمصر

سفارة فلسطين بالقاهرة: غزّي أصيب بفيروس (كورونا) مُتواجد الآن بمصر
رام الله - دنيا الوطن
أكدت سفارة دولة فلسطين في القاهرة، متابعتها عن كثب للحالة الصحية لمواطن فلسطيني، أصيب بفيروس (كورونا) كان عائداً من الخارج.

وقالت السفارة، في بيان وصل "دنيا الوطن": إن المواطن عاد من العمرة مؤخراً لمصر، ولم تظهر عليه أي أعراض في البداية، ولكن بعد أيام قليلة، بدأت تظهر عليه أعراض بسيطة، فتوجه إلى مستشفى الحميات، حيث تم إجراء التحاليل المعملية له، والتي جاءت إيجابية، فجرى نقله إلى مستشفى الحجر الصحي؛ لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، مؤكدة أنها تتابع وضعه الصحي، وهي على تواصل مع وزارة الصحة المصرية؛ لمتابعة مستجدات الحالة.

وأشارت إلى أن المصاب غير مقيم في مصر، وقد كان يؤدي مناسك العمرة مؤخراً، ومن ثم خرج مع أفواج العمرة من السعودية، وتوجه إلى الإمارات، وعاد إلى جمهورية مصر العربية؛ ليعبر من خلالها إلى قطاع غزة.

وأكدت السفارة، أنها تتابع عن كثب وضع الجالية الفلسطينية في مصر، وأن أبناء الجالية والطلبة بخير، حيث لم تُسجل أية إصابة بفيروس (كورونا) في أوساطهم.

وأهابت بأبناء الجالية والطلبة الفلسطينيين باتخاذ تدابير الحيطة والحذر، وحثتهم على الالتزام التام في بيوتهم؛ ليبقوا بعيداً عن دائرة الخطر.

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