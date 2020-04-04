حماس: نَأسف لانتقال السعودية من مَوقع الدّاعم للقضية الفلسطينية إلى المُحاصِر لها

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رام الله - دنيا الوطن

طالبت حركة حماس، اليوم السبت، السلطات السعودية، بالإفراج عن د. محمد صالح الخضري، ونجله، والمعتقلين من الشعب الفلسطيني.



وقالت الحركة في بيان وصل "دنيا الوطن": "عام بالتمام والكمال، مضى على اعتقال السلطات السعودية للأخ الدكتور محمد صالح الخضري، ونجله الدكتور هاني، إضافة إلى العشرات من أبناء شعبنا، وكفلائهم من الشعب السعودي الشقيق، لا لجرم ارتكبوه، سوى أنهم لم ينسوا قضية فلسطين".



وعبرت حماس، عن أسفها لانتقال السعودية من "موقع الداعم لهذه القضية المقدّسة والمباركة، إلى موقع المحاصر لها ولأبنائها، وللداعمين لها"، وفقًا لبيان الحركة.



وعبرت حماس مجدّدًا عن إدانتها لاستمرار اعتقال الخضري ونجله، وبقية المعتقلين على ذمّة القضية نفسها.



وطالبت السلطات السعودية بالإفراج عن المعتقلين كافة، خاصة في ظل انتشار وباء (كورونا)، وما يحمله من مخاطرَ حقيقيةٍ على حياة المعتقلين، ويزيد من معاناتهم ومعاناة أسرهم.