تَعرّف على أسعار الدجاج في أسواق غزة اليوم السبت

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رام الله - دنيا الوطن

شهدت أسعار الدجاج في قطاع غزة اليوم السبت، ارتفاعاً طفيفاً في الأسعار، حيث جاءت أسعار الدواجن وملحقاتها اليوم، كما هو موضح أدناه.



بلغ سعر كيلو الدجاج الحي في أسواق غزة اليوم 11.5 شيكل، فيما وصل سعر كيلو الصدر إلى 22 شيكلاً بينما كبدة الدجاج 16 شيكلاً، وفخذ الدجاج 12 شيكلاً، وكيلو جناح الدجاج 9 شواكل.



وفيما يلي أسعار الدجاج وملحقاته في غزة اليوم:



1 - كيلو الدجاج الحي من 11.5 شيكل.



2 - كيلو استيكات 23 شيكلاً.



3 - دبوس الدجاج 15 شيكلاً.



4 - كيلو فخذ الدجاج 12 شيكلاً.



5- كيلو صدر الدجاج 22 شيكلاً.



6- كيلو كبدة الدجاج 16 شيكلاً.



7- كيلو جناح الدجاج 9 شواكل.



8- كيلو الشيش 23 شيكلاً.