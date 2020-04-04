وفاة طبيب فلسطيني في إسبانيا بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الجمعة، وفاة أحد الأطباء الفلسطينيين المقيمين في إسبانيا، نتيجة إصابته بفيروس (كورونا).



وقالت وزارة الخارجية والمغتربين، وعبر سفارات دولة فلسطين: إنها تتابع أوضاع الجاليات والمواطنين الفلسطينيين حول العالم.