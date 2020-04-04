وفاة طبيب فلسطيني في إسبانيا بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الجمعة، وفاة أحد الأطباء الفلسطينيين المقيمين في إسبانيا، نتيجة إصابته بفيروس (كورونا).
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين، وعبر سفارات دولة فلسطين: إنها تتابع أوضاع الجاليات والمواطنين الفلسطينيين حول العالم.
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الجمعة، وفاة أحد الأطباء الفلسطينيين المقيمين في إسبانيا، نتيجة إصابته بفيروس (كورونا).
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين، وعبر سفارات دولة فلسطين: إنها تتابع أوضاع الجاليات والمواطنين الفلسطينيين حول العالم.
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