أمريكا تُسجّل أعلى عدد وفيات يومي جراء (كورونا) عالميًا

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رام الله - دنيا الوطن

سُجل في الولايات المتحدة الأمريكية، 1480 حالة وفاة إضافيّة، جراء فيروس (كورونا)، بحسب ما أعلنت جامعة جونز هوبكنز، اليوم السبت، في أسوأ حصيلة يوميّة على مستوى العالم.



وقالت الجامعة: إنه مع 1480 حالة وفاة بين الساعة 8,30 مساءً بالتوقيت المحلّي الخميس، والساعة نفسها من مساء الجمعة، بلغ إجماليّ عدد الوفيّات منذ بدء الوباء في الولايات المتحدة 7406 حالات وفاة، وفق إحصاءات الجامعة.



وبالاستناد إلى أرقام البيت الأبيض، يُتوقّع أن يودي الفيروس بحياة ما بين 100 و240 ألف شخص في الولايات المتحدة.



وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس، توصيةً حكوميّة جديدة لجميع الأمريكيين تتمثل بارتداء كمامات لدى خروجهم إلى الأماكن العامة، وذلك في محاولة لمنع انتشار فيروس (كورونا) المستجد.