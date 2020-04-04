دولي

أنجيلا ميركل تُنهي الحجر الصحي رسميًا

أنجيلا ميركل تُنهي الحجر الصحي رسميًا
انجيلا ميركل
رام الله - دنيا الوطن
أنهت المستشارة الألمانية، انجيلا ميركل، الحجر الصحي الذاتي الخاص بها، وعادت إلى عملها في مقر المستشارية في العاصمة برلين، أمس الجمعة، بعد ثبوت عدم إصابتها بفيروس (كورونا) المستجد.

ووفق المتحدث باسم ميركل، ستيفن سيبرت، فقد قال في بيان، نشرته وكالة الأنباء الألمانية: "بدأت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، منذ أسبوعين، حجرًا صحيًا في منزلها، بعد مخالطتها لأحد الأطباء المصابين بفيروس كورونا".

وفي سياق آخر، أكدت وزيرة الدفاع الألمانية، أنغريت كارينباور، أنه سيتم نشر 15 ألف جندي من الجيش الألماني في جميع أنحاء البلاد، في إجراء نادر، لتأمين المنشآت الحيوية وتوزيع المساعدات الطبية والأدوات الطبية الحمائية، في إطار إجراءات مواجهة انتشار فيروس (كورونا).

وأظهر استطلاع رأي أجرته Infratest Dimap أن الغالبية العظمى من الألمان 72 %، يؤيدون استجابة الحكومة لأزمة انتشار فيروس (كورونا) المستجد.

أخبار ذات صلة

أمريكا تُسجّل أعلى عدد وفيات يومي جراء (كورونا) عالميًا

أمريكا تُسجّل أعلى عدد وفيات يومي جراء (كورونا) عالميًا

ارتفاع عدد الاصابات الوفيات جراء فيروس كورونا باسرائيل

ارتفاع عدد الاصابات الوفيات جراء فيروس كورونا باسرائيل

غانتس يعلن التوصل لاتفاق حول معظم القضايا لتشكيل الحكومة الإسرائيلية

غانتس يعلن التوصل لاتفاق حول معظم القضايا لتشكيل الحكومة الإسرائيلية

تقديرات طبية إسرائيلية: 57 ألف مصاب بفيروس (كورونا) بمدينة &#34;بني براك&#34;

تقديرات طبية إسرائيلية: 57 ألف مصاب بفيروس (كورونا) بمدينة "بني براك"

إصابة رئيس مجلس مستوطنات &#34;غوش عتصيون&#34; بفيروس كورونا

إصابة رئيس مجلس مستوطنات "غوش عتصيون" بفيروس كورونا

تخطت إيطاليا بالإصابات.. إسبانيا تسجل أكثر من 900 وفاة بكورونا خلال يوم

تخطت إيطاليا بالإصابات.. إسبانيا تسجل أكثر من 900 وفاة بكورونا خلال يوم

ايران: 134 حالة وفاة جديدة بكورونا و2715 إصابة خلال الـ 24 الماضية

ايران: 134 حالة وفاة جديدة بكورونا و2715 إصابة خلال الـ 24 الماضية

وزير الصحة البريطاني: ذروة تفشي كورونا في البلاد ستحدث قريبا

وزير الصحة البريطاني: ذروة تفشي كورونا في البلاد ستحدث قريبا

التعليقات

الدنيا حكايات

هوجة فيديوهات مصرية

هوجة فيديوهات مصرية

شؤون فلسطينية

تَعرّف على أسعار الدجاج في أسواق غزة اليوم السبت

تَعرّف على أسعار الدجاج في أسواق غزة اليوم السبت

الأجهزة الأمنية تُغلق حلحول بالخليل وتُطالب المواطنين الالتزام بمنازلهم في قصرة شرق نابلس

الأجهزة الأمنية تُغلق حلحول بالخليل وتُطالب المواطنين الالتزام بمنازلهم في قصرة شرق نابلس

غزة:&#34;الديمقراطية&#34; تنفذ حملة تعقيم واسعة في دير البلح وتدعو لتعزيز المشاركة المجتمعية

غزة:"الديمقراطية" تنفذ حملة تعقيم واسعة في دير البلح وتدعو لتعزيز المشاركة المجتمعية

فدا: ما تقوم به إسرائيل بالقدس وبحق المقدسيين يرقى إلى جرائم حرب

فدا: ما تقوم به إسرائيل بالقدس وبحق المقدسيين يرقى إلى جرائم حرب

المجلس الوطني الفلسطيني يدعم جهود الرئيس والحكومة لحماية شعبنا من وباء كورونا

المجلس الوطني الفلسطيني يدعم جهود الرئيس والحكومة لحماية شعبنا من وباء كورونا

أسرى فلسطين: الاحتلال يُخفي حقيقة أوضاع الأسرى المخالطين للمحرر صرصور بـ (عوفر)

أسرى فلسطين: الاحتلال يُخفي حقيقة أوضاع الأسرى المخالطين للمحرر صرصور بـ (عوفر)

بنك فلسطين يتبرع بمبلغ 6.5 مليون شيكل لدعم جهود الحكومة بالتصدي لـ(كورونا)

بنك فلسطين يتبرع بمبلغ 6.5 مليون شيكل لدعم جهود الحكومة بالتصدي لـ(كورونا)

هيئة الطوارئ: إرتفاع إصابات (كورونا ) بالداخل الفلسطيني 31% في يوم واحد

هيئة الطوارئ: إرتفاع إصابات (كورونا ) بالداخل الفلسطيني 31% في يوم واحد

منوعات

يزيد الراجحي يشرح طريقة إعداد &#34;الكبسة&#34;.. والسر الذي لايعلمه سوى ثلاثة طباخين بالعالم

يزيد الراجحي يشرح طريقة إعداد "الكبسة".. والسر الذي لايعلمه سوى ثلاثة طباخين بالعالم

شاهد: فيروز تصلي لأجلنا

شاهد: فيروز تصلي لأجلنا

بعد إضراب عن الطعام دام 288 يوما.. نهاية مأساوية لفنانة شعبية تركية

بعد إضراب عن الطعام دام 288 يوما.. نهاية مأساوية لفنانة شعبية تركية

طبيب أحمد زكي يكشف لأول مرة: فقد هذه الحاسة قبل وفاته.. وآخر وصية له

طبيب أحمد زكي يكشف لأول مرة: فقد هذه الحاسة قبل وفاته.. وآخر وصية له

شاهد أوضح صورة لنجل ميريام فارس

شاهد أوضح صورة لنجل ميريام فارس

الاشتباه بإصابة طليق ليلى علوي بـ (كورونا)

الاشتباه بإصابة طليق ليلى علوي بـ (كورونا)

مصطفى فهمي يكشف سر شبابه الدائم وعدد زيجاته

مصطفى فهمي يكشف سر شبابه الدائم وعدد زيجاته

نصيحة غريبة من شهيرة للفتيات خلال فترة الحجر الصحي

نصيحة غريبة من شهيرة للفتيات خلال فترة الحجر الصحي

فيلم أمريكي تنبأ بظهور &#34;كورونا&#34; قبل تسع سنوات.. وصفًا دقيقًا ونهاية غير متوقعة

فيلم أمريكي تنبأ بظهور "كورونا" قبل تسع سنوات.. وصفًا دقيقًا ونهاية غير متوقعة

شاهد: شمس الكويتية تُفاجئ جمهورها بتصريح عن &#34;كورونا&#34;

شاهد: شمس الكويتية تُفاجئ جمهورها بتصريح عن "كورونا"

عربي

بعد حياة الفهد.. نائبة كويتية تثير الجدل بدعوتها إلى &#34;ترحيل الوافدين&#34;

بعد حياة الفهد.. نائبة كويتية تثير الجدل بدعوتها إلى "ترحيل الوافدين"

وزير الصحة الأردني: تسجيل 11 حالة بفيروس كورونا ليصبح العدد الكلي 310

وزير الصحة الأردني: تسجيل 11 حالة بفيروس كورونا ليصبح العدد الكلي 310

الكويت تسجل 75 حالة جديدة بفيروس كورونا وإجمالي المصابين يصل لـ 417

الكويت تسجل 75 حالة جديدة بفيروس كورونا وإجمالي المصابين يصل لـ 417

العراق يسجل 48 إصابة جديدة بـ(كورونا) المستجد والاجمالي 820 إصابة

العراق يسجل 48 إصابة جديدة بـ(كورونا) المستجد والاجمالي 820 إصابة