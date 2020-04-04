أنجيلا ميركل تُنهي الحجر الصحي رسميًا

انجيلا ميركل

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رام الله - دنيا الوطن

أنهت المستشارة الألمانية، انجيلا ميركل، الحجر الصحي الذاتي الخاص بها، وعادت إلى عملها في مقر المستشارية في العاصمة برلين، أمس الجمعة، بعد ثبوت عدم إصابتها بفيروس (كورونا) المستجد.



ووفق المتحدث باسم ميركل، ستيفن سيبرت، فقد قال في بيان، نشرته وكالة الأنباء الألمانية: "بدأت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، منذ أسبوعين، حجرًا صحيًا في منزلها، بعد مخالطتها لأحد الأطباء المصابين بفيروس كورونا".



وفي سياق آخر، أكدت وزيرة الدفاع الألمانية، أنغريت كارينباور، أنه سيتم نشر 15 ألف جندي من الجيش الألماني في جميع أنحاء البلاد، في إجراء نادر، لتأمين المنشآت الحيوية وتوزيع المساعدات الطبية والأدوات الطبية الحمائية، في إطار إجراءات مواجهة انتشار فيروس (كورونا).



وأظهر استطلاع رأي أجرته Infratest Dimap أن الغالبية العظمى من الألمان 72 %، يؤيدون استجابة الحكومة لأزمة انتشار فيروس (كورونا) المستجد.