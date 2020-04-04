شؤون فلسطينية

الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة

الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو، اليوم السبت، غائماً جزئيا إلى صاف وجافا ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات ليصبح الجو حارا نسبيا في معظم المناطق، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدًا الأحد، يكون الجو غائماً وجافا ومغبرا ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات ليصبح الجو حارا في معظم المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الإثنين، يكون الجو غائماً جزئيا ويطرأ انخفاض ملموس على درجات ليصبح الجو معتدلا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة نشطة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

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