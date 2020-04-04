بعد حظر التجول 24 ساعة.. هؤلاء فقط سُمح لهم بالصلاة في الحرم المكي













وأكد الثبيتي أن أهالي مكة المكرمة على التزام تام بأمر منع التجول. وقال الثبيتي، وهو مراسل قناة الإخبارية،أن الأشخاص المسموح لهم بالصلاة هم منسوبو رئاسة شؤون الحرم وكل القطاعات العاملة فيه، وأكد أن الصلاة تقتصر على العاملين بالحرم المكي ولا يوجد مصلون من الخارج.وأكد الثبيتي أن أهالي مكة المكرمة على التزام تام بأمر منع التجول.



وأشار إلى أن ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الرئاسة العامة لشؤون الحرمين بالتعاون مع الجهات المختصة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد لافتا إلى أن هناك تواجداً أمنياً من جميع القطاعات الأمنية لتنفيذ أمر منع التجول.





كشف الإعلامي السعودي أيمن الثبيتي، عن الأشخاص المسموح لهم بالصلاة في الحرم المكي الشريف بعد منع التجول على مدار 24 ساعة.