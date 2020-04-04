شؤون فلسطينية

الأجهزة الأمنية تغلق مداخل حلحول بالخليل وتطالب المواطنين الالتزام بمنازلهم في قصرة شرق نابلس

الأجهزة الأمنية تغلق مداخل حلحول بالخليل وتطالب المواطنين الالتزام بمنازلهم في قصرة شرق نابلس
اغلاق مداخل حلحول، الخليل
رام الله - دنيا الوطن
أغلقت الأجهزة الأمنية مداخل مدينة حلحول، في محافظة الخليل، الجمعة، بعد اكتشاف حالة مصابة بفيروس (كورونا) في المدينة.

وكان إبراهيم ملحم، المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، أعلن عن تسجيل 23 حالة جديدة مصابة بالفيروس بينهم إصابة في مدينة حلحول.

 

وفي السياق، طالبت الأجهزة الأمنية، سكان بلدة قصرة، جنوب شرق نابلس، الالتزام بمنازلهم، بعد اكتشاف حالتين مصابتين بالفيروس في البلدة.

 

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