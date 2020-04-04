ملحم: ارتفاع عدد الإصابات بـ (كورونا) إلى 194 حالة بينهم ثمانية أطفال

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن، إبراهيم ملحم، المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا)، إلى 194 حالة، بينهم ثمانية أطفال، بعد تسجيل 23 إصابة جديدة.



وأضاف ملحم في بيان صحفي، مساء الجمعة، أن من بين المصابين ثمانية أطفال تحت سن 18 عاما، مشيراً إلى أن بعض المصابين من العمال ومخالطيهم، إضافة إلى عائدين من الخارج.



وأوضح، أن اثنين من المصابين من بلدة قصرة جنوب شرق نابلس، وهما عاملان في مسلخ الدجاج في عطروت، إضافة إلى ثلاثة إصابات سجلت في بلدات قطنة وبدو والجديرة وبيت عنان، شمال غرب القدس المحتلة.



وأكمل ملحم: "سجلت 14 إصابة في قرى رافات، وإصابتان في بيتونيا، وستة إصابات في دير جرير، وثلاثة إصابات في سجل، وإصابتان في بيت لقيتا، وإصابة في مدينة حلحول".



وأكد، أن نتائج العينات التي أخذت من 250 عاملاً في مسلخ للدجاج في منطقة (عطروت)، بالقدس المحتلة، صباح الجمعة، أظهرت عدم إصابتهم بالفيروس، مشيراً إلى خروجهم إلى الحجر المنزلي لمدة 14 يوماً.