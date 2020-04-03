بعد حياة الفهد.. نائبة كويتية تثير الجدل بدعوتها إلى "ترحيل الوافدين"





وأعادت الهاشم نشر تصريح لها قالت فيه إن "غالبية الوافدين الآن بهذه الظروف أصبحوا خطراً على الكويت وضررهم أصبح أكبر من نفعهم، لأنهم أحد الأسباب الرئيسة لانتشار الوباء لذا فإن إعادتهم إلى بلدانهم يحد من خطر الفيروس ويحل بشكل كبير مشكلة التركيبة السكانية".



ونشرت أيضا تغريدة للكاتبة خلود الدهيم طالبت فيها بترحيل مليوني وافد، ولاقى منشور الهاشم صدى على مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيدين ومعارضين لوجهة نظرها، بخاصة أن النائبة وضعت على صفحتها إحصاء الهيئة العامة للمعلومات المدنية الكويتية:

عدد سكان الكويت 4 مليون و829 ألفاً و507 نسمة

الكويتيين: مليون و419 ألفاً و395 مواطناً

الوافدين: 3 مليون و410 آلاف و112

وأعادت الهاشم نشر تصريح لها قالت فيه إن "غالبية الوافدين الآن بهذه الظروف أصبحوا خطراً على الكويت وضررهم أصبح أكبر من نفعهم، لأنهم أحد الأسباب الرئيسة لانتشار الوباء لذا فإن إعادتهم إلى بلدانهم يحد من خطر الفيروس ويحل بشكل كبير مشكلة التركيبة السكانية".ونشرت أيضا تغريدة للكاتبة خلود الدهيم طالبت فيها بترحيل مليوني وافد، ولاقى منشور الهاشم صدى على مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيدين ومعارضين لوجهة نظرها، بخاصة أن النائبة وضعت على صفحتها إحصاء الهيئة العامة للمعلومات المدنية الكويتية:عدد سكان الكويت 4 مليون و829 ألفاً و507 نسمةالكويتيين: مليون و419 ألفاً و395 مواطناًالوافدين: 3 مليون و410 آلاف و112





رام الله - دنيا الوطندعت النائبة في مجلس الأمة الكويتي صفاء الهاشم الحكومة ترحيل الوافدين، وتتزامن مع دعوتها بعد أيام من مداخلة للفنانة الكويتية حياة الفهد التي طلبت رمي الوافدين في الصحراء.وكتبت البرلمانية صفاء الهاشم في حسابها على فيسبوك: "بعد أن وصلت الإصابات بكورونا لهذا العدد الكبير والتقصي الوبائي بازدياد فإن على الحكومة الدفع بقرار عاجل ومن دون تردد بترحيل كل الوافدين الذين لا يعملون ويعتبرون عمالة هامشية".