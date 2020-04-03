هيئة الطوارئ: إرتفاع إصابات كورونا بالداخل الفلسطيني 31% في يوم واحد

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رام الله - دنيا الوطن

كشفت الهيئة العربية للطوارئ اليوم الجمعة، أنّ هنالك ارتفاعا في عددِ الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلدات العربية داخل اراضي عام 48، من 109 إصابات منذ البارحة إلى 143 إصابة مؤكدة، أي ارتفاع بنسبة 31 بالمائة بالإصابات.



وازداد عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الوسط العربي، والتي قُدّرت بنحو 200 إصابة بالفيروس لغاية اليوم الجمعة، بعد إقامة محطات فحص في عدة بلدات عربية في النقب والمثلث والجليل.