وزير الصحة الأردني: تسجيل 11 حالة بفيروس كورونا ليصبح العدد الكلي 310

وزير الصحة الأردني سعد جابر

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر تسجيل 11 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في الأردن اليوم ليرتفع العدد الكلي إلى 310 حالة، كما تم تسجيل 13 حالة شفاء.



وتجدر الإشارة إلى أن كل من وزير الصحة الأردني ووزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة قاما بتقديم الايجاز الصحافي اليوم من بيوتهم وليس من مبنى إدارة الأزمات، التزاما منهما بحظر التجول الذي أعلنته الحكومة الأردنية لمدة يوم واحد​​​.



وقال جابر خلال الإيجاز الصحافي اليومي أنه "سجل في المملكة 11 حالة اليوم وبالتالي أصبح مجموع الحالات الكلي 310 حالة، كما سجلت 13 حالة شفاء"، وفق ما نقلته (سبوتنك).



من جهته قال العضايلة "اليوم نقدم هذا الإيجاز مسجلا من المنزل أنا ووزير الصحة الدكتور سعد جابر نظرا لالتزامنا بقرار حظر التجول الشامل الذي تم إقراره لمدة 24 ساعة، منذ منتصف ليلة أمس وحتى منصف هذه الليلة".



وأضاف "رسالتنا من ذلك هو أن هذا الإجراء لم يأتي عبثاً والاستثناءات كانت في أضيق الحدود وأن التقيد بالحظر الشامل يجب أن يسري على الجميع، لا شيء أهم من نصحة المواطنين وسلامتهم مع التأكيد على أن مدة فرض حظر التجول تعتمد على مدى الالتزام واتباع الإجراءات الوقائية والسلامة العامة".



وأشار العضايلة "شهدنا اليوم التزاما من المواطنين وهو التزام مقدر نأمل أن يستمر في الأيام المقبلة، هنالك حالات محدودة خالفت سيتم التعامل معها وبكل حزم وفق القانون".